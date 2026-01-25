JUVE-NAPOLI, E’ IL GRAN GIORNO. LE PROBABILI FORMAZIONI

Condividi

Spalletti conferma David in attacco, mentre Conceiçao, tornato nel secondo tempo della sfida contro il Benfica, può riprendersi una maglia da titolare: il sacrificato potrebbe essere Miretti più di McKennie, ormai intoccabile. Koopmeiners in panchina, Di Gregorio torna dall’inizio anche in campionato.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Conte ha sempre gli uomini contati, ancor più dopo gli infortuni che hanno tolto di mezzo Rrahmani e Politano: Beukema torna dal primo minuto in difesa, Di Lorenzo si alza a centrocampo, Gutierrez – titolare a Copenhagen – va in panchina. Confermato tra le linee il giovane Vergara, mentre Anguissa vede posticipato il rientro ad inizio febbraio. Sempre out invece Neres: straordinari per Elmas e Hojlund, da capire se Lukaku tornerà in campo almeno per qualche minuto. Problemi anche per Milinkovic-Savic: si scalda Meret.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte













