Usura a Scampia, imprenditore tenta il suicidio: SOS IMPRESA lancia l’allarme su un fenomeno ancora diffuso

Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’articolo a firma di Luigi Nicolosi, pubblicato oggi 21 gennaio 2026, un imprenditore di 38 anni, vittima da anni di una grave condizione di usura, ha tentato il suicidio a Scampia ed è oggi ricoverato in condizioni critiche. Un gesto estremo, scongiurato solo dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che riporta drammaticamente al centro dell’attenzione il fenomeno dell’usura.

«Questo episodio dimostra, ancora una volta, che l’usura non è un reato del passato e non è un fenomeno residuale – dichiara SOS IMPRESA – Rete per la Legalità –. Al di là dei dati statistici ufficiali, l’usura è oggi un fenomeno criminale diffuso ovunque, capace di distruggere persone, famiglie e imprese, fino a spingerle a scelte disperate».

Dalla ricostruzione giornalistica emerge un quadro di estrema gravità, con una presunta richiesta usuraria protratta nel tempo e un contesto criminale già noto alle autorità. Il percorso giudiziario risulta avviato e si auspica che possa essere pienamente sviluppato non appena le condizioni di salute della vittima lo consentiranno.

«Ma accanto all’azione giudiziaria – prosegue SOS IMPRESA – è indispensabile attivare subito una rete di solidarietà efficace, ampia e competente. Chi resta solo di fronte all’usura rischia di crollare, come dimostra tragicamente questa vicenda».

SOS IMPRESA si dichiara fin da ora disponibile ad accompagnare e sostenere la vittima e i suoi familiari, invitandoli ad avviare un contatto riservato attraverso la mail info@sosimpresa.com o il Numero Verde 800 900 767, per valutare insieme tutte le forme di aiuto possibili: tutela, accompagnamento, assistenza e percorsi di liberazione dall’usura.

«L’usura si combatte con le denunce – conclude l’associazione – ma si vince solo se lo Stato e la società organizzata arrivano prima dell’isolamento e della disperazione»,













