Cocaina al confine tra Villaricca e Giugliano: 29enne arrestato con 46 dosi

Serata di controlli serrati, quella di ieri, al confine tra i comuni di Villaricca e Giugliano, dove i carabinieri della Stazione di Villaricca hanno messo a segno un importante arresto nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un mirato servizio di Polizia Giudiziaria, i militari hanno notato un giovane che, dopo una breve attività di osservazione e controllo, è stato fermato mentre era intento a cedere una dose di cocaina a un noto tossicodipendente della zona. Il soggetto, un 29enne, è stato immediatamente bloccato, identificato e sottoposto a perquisizione.

L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare 46 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 24,20 grammi, oltre a banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività illecita. Sequestrato anche un telefono cellulare, al cui interno sono state trovate conversazioni inequivocabili riconducibili all’attività di spaccio.

Informata l’Autorità Giudiziaria, la stessa ha disposto per l’arrestato la custodia agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata successiva.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli quotidiani messi in campo dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il traffico di droga e garantire maggiore sicurezza sul territorio













