Napoli, funicolare centrale: fuori servizio l’ascensore per diversamente abili

Condividi

Visite: 19

47 Visite

” L’ascensore per le persone diversamente abili, a servizio della stazione superiore della funicolare Centrale, posta in piazza Fuga al Vomero, è fuori servizio da oltre un settimana, senza che si provveda a ripristinarlo con l’urgenza dovuta, al fine di consentire l’utilizzo dell’importante impianto a fune, nel pieno rispetto delle normative per il superamento delle barriere architettoniche “. A denunciare l’assurdo quanto deprecabile episodio è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

” Il tutto – afferma Capodanno – creando gravi disagi alle persone con problemi di deambulazione, impedendo l’accesso autonomo e sicuro alla stazione e violando i principi di accessibilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, segnatamente dagli artt. 24 e seguenti, dal D.M. 236/1989 e dalle norme UE sulla parità di accesso ai trasporti pubblici. In particolare gli utenti in carrozzina, gli anziani con ridotta mobilità e le persone con disabilità temporanee o permanenti sono fortemente penalizzati, con rischi per la salute e per la dignità personale, in palese contrasto con gli obblighi di manutenzione e tempestività imposti dalle normative vigenti per impianti di uso pubblico “.

” Dalle informazione attinte presso gli uffici competenti dell’ANM, l’azienda napoletana per la mobilità – puntualizza Capodanno – ho appreso che il fermo è stato causato dal fatto che si è bruciato il motore, del quale è stata chiesta la sostituzione. Ma la ditta che ha la manutenzione dell’impianto, nonostante siano passati tanti giorni, non ha ancora provveduto a tale sostituzione, ripristinando il funzionamento dell’ascensore. Aspetto che è stato anche contestato alla stessa ditta ma nonostante ciò l’ascensore, allo stato, è ancora fermo “.

Al riguardo Capodanno chiede l’intervento immediato dell’amministratore delegato dell’ANM, Francesco Favo, nonché del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dell’assessore ai trasporti, Edoardo Cosenza, affinché si proceda al ripristino immediato dell’ascensore per diversamente abili della stazione di piazza Fuga della funicolare Centrale, valutando anche le iniziative da intraprende a seguito dei gravi ritardi da parte della ditta incaricata della manutenzione per il mancato tempestivo ripristino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti