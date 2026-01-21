GIUGLIANO, PER IL DOPO CAPUANO PIACE ARONICA. MA IL TECNICO POTRA’ SVINCOLARSI SOLO IN UN CASO

Condividi

Salvatore Aronica è un nome caldo per la panchina del Giugliano, ma il percorso che potrebbe condurre il tecnico siciliano nella terza città della Campania è tutt’altro che lineare. L’attuale allenatore del Trapani è infatti ancora vincolato contrattualmente al club granata e non può liberarsi tramite una risoluzione consensuale: la finestra utile per lo svincolo si è infatti chiusa alla fine di dicembre.

Esiste, in realtà, una sola ulteriore strada percorribile: l’eventuale estromissione del Trapani dal campionato, scenario legato alle ormai note problematiche societarie. Anche in questo caso, però, le tempistiche restano tutt’altro che brevi.

Aronica potrebbe diventare immediatamente tesserabile dal Giugliano solo nel caso in cui la dirigenza trapanese decidesse di non presentare ricorso contro l’eventuale esclusione. Diversamente, si renderebbe necessario attendere l’esaurimento di tutti i gradi di giudizio, con inevitabili dilatazioni dei tempi.

Il Giugliano, intanto, resta alla finestra: il profilo piace, la situazione viene seguita con attenzione e ogni mossa è rimandata agli sviluppi di una vicenda ancora tutta da decifrare.













