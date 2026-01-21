VILLARICCA, L’ULTIMO SALUTO A ROCCO D’ALTERIO. I PARENTI DISTRUTTI DAL DOLORE: “VOGLIAMO LA VERITA'”

Condividi

Folla e lacrime e palloncini in volo nella chiesa di Santa Maria dell’Arco per i funerali di Rocco D’Alterio, 36 anni, morto tre giorni fa in un incidente stradale a Mugnano. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, chiedendo verità su una tragedia ancora da chiarire.

L’incidente è al vaglio della magistratura: una 51enne di Casoria è indagata e si indaga sull’ipotesi che il giovane possa essere stato urtato da un’auto lungo la Circumvallazione. Le esequie, officiate da don Gaetano Bianco, sono state accompagnate da un appello alla fede e alla speranza che emerga la verità su quanto accaduto.













