MARANO, CASO MUNICIPIA E PASSI CARRAI: INCONTRO AL COMUNE TRA AZIENDA E COMMISSARI. “A BREVE UNA NOTA DI CHIARIMENTO SULLE ANOMALIE SEGNALATE DAI CITTADINI”

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 285
117 Visite

Si è svolto oggi, presso il Comune di Marano l’incontro tra la Commissione straordinaria e i rappresentanti di Municipia, la società incaricata della gestione dei tributi, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini su Tari, passi carrabili e altre anomalie emerse nelle ultime settimane.

Alla riunione ha preso parte il prefetto Vincenzo Cardellicchio, a capo della Commissione straordinaria che guida l’ente. Nel corso del confronto sono state esaminate le principali criticità e accolti diversi suggerimenti operativi, con l’obiettivo di definire azioni correttive concrete.

La priorità, emersa dall’esame congiunto, riguarda la questione dei passi carrabili; a seguire verranno affrontate le problematiche più delicate legate alla riscossione dei canoni idrici. Il Comune ha annunciato che a breve verrà diffusa una nota ufficiale di chiarimento sulle vicende più ricorrenti, anche alla luce delle rimostranze formalmente avanzate nei confronti della società.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore