TRUMP A DAVOS: NON UTILIZZERO’ LA FORZA PER LA GROENLANDIA, PRONTI A NEGOZIARE. LA QUESTIONE UCRAINA VA RISOLTA DALL’EUROPA

Il presidente Usa Donald Trump parla a Davos e attacca l’Europa: “La amo, ma alcuni vanno nella direzione sbagliata”. Un guasto tecnico all’Air Force One ha costretto il presidente a cambiare aereo, ritardando così il suo sbarco. Il premier canadese Mark Carney intanto lancia l’allarme: “Ordine mondiale fratturato”. E fa appello alle potenze medie: “Restiamo uniti. Se non siamo al tavolo, siamo nel menu”.

Trump: “Macron fa il duro con quegli occhiali da sole”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso in giro Emmanuel Macron, che nel suo discorso a Davos ieri, molto critico nei suoi confronti, “ha fatto il duro con quei bei occhiali da sole” che il presidente francese indossava per un problema agli occhi. “Non ci crederete ma mi piace Emmanuel”, ha detto Trump nel suo intervento al Forum di Davos.

“Se ci daranno la Groenlandia, ne saremo grati. Se no ce ne ricorderemo”

Gli Usa vogliono “questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia” e “se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto” e “se diranno di no, ce lo ricorderemo”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo discorso al Forum di Davos.

Trump: “Sta all’Europa risolvere la guerra in Ucraina”

“Sta all’Europa risolvere la guerra in Ucraina, non agli Stati Uniti”. E’ la posizione ribadita da Donald Trump nel suo discorso a Davos, ribadendo: “Lavoro sulla guerra in Ucraina da un anno, ho risolto nello stesso periodo otto guerre. Putin mi ha chiamato per dirmi che non riusciva a credere che avessi risolto il conflitto tra Armenia e Azerbaigian in un giorno, mentre lui ci stava lavorando da dieci anni”.

Trump: “Incontrerò oggi Zelensky” Il presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che oggi incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che potrebbe essere nella platea di mille persone che sta ascoltando il suo discorso a Davos. Fino a ieri sembrava escluso che Zelensky si presentasse al forum.

Trump chiede “negoziati immediati” per acquisire la Groenlandia Donald Trump ha chiesto “negoziati immediati” per l’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti al forum di Davos. “Non voglio usare la forza e non la userò”.













