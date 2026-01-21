Campania, Fico presenta la nuova giunta: “Subito al lavoro su sanità, trasporti e diritti”

Condividi

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato oggi in Consiglio regionale, presieduto da Massimiliano Manfredi, la nuova Giunta regionale, dando ufficialmente avvio alla fase operativa del suo governo.

«Abbiamo una responsabilità enorme verso una regione complessa come la Campania – ha dichiarato Fico –. La nostra azione nasce dal territorio, dall’ascolto dei cittadini e dal protagonismo delle forze politiche che hanno condiviso un progetto chiaro». Il presidente ha ribadito una visione della politica fondata su ascolto, confronto e bene comune, respingendo l’idea di antipolitica.

Tra le priorità indicate: lotta alle disuguaglianze sociali, tutela dell’ambiente, rilancio della sanità, trasporti pubblici efficienti, sostegno alle imprese, valorizzazione delle aree interne e nuove opportunità per i giovani. «La Giunta lavorerà in leale collaborazione con il Consiglio regionale, con un unico obiettivo: l’interesse collettivo».

Fico ha annunciato che il lavoro è già iniziato e che la priorità immediata sarà l’approvazione del Bilancio regionale.

Dai gruppi consiliari sono arrivati interventi di sostegno e di critica. Il capogruppo M5S Gennaro Saiello ha parlato di «una nuova pagina per la Campania», mentre Nino Simeone (“Roberto Fico Presidente”) ha sottolineato la responsabilità condivisa nell’attuazione del programma. Dall’opposizione, il capogruppo di FdI Gennaro Sangiuliano ha annunciato una «opposizione istituzionale forte», chiedendo maggiore incisività soprattutto su trasporti e governance.

