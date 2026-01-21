Regione, Fico presenta la Giunta. Buonajuto (Casa Riformista): “Contano i risultati e non le poltrone. Investire in Sanità, trasporti e territori per contrastare fuga giovani”

Condividi

Nel corso del suo intervento in Consiglio regionale, in occasione della presentazione della nuova Giunta della Regione Campania guidata dal presidente Roberto Fico, il capogruppo in Regione per Casa Riformista – Noi di Centro, Ciro Buonajuto, ha ribadito con chiarezza il senso del ruolo che la maggioranza è chiamata a svolgere in questa fase delicata per il territorio.

“La Regione ha oggi una Giunta con competenze e responsabilità ben definite. Se questo assetto sarà messo realmente al servizio dei cittadini – ha dichiarato Buonajuto – sono certo che si potranno raggiungere risultati importanti, in particolare su due temi cruciali come la sanità e i trasporti”.

Buonajuto ha quindi assicurato un sostegno leale al programma del presidente Fico, sottolineando però che tale sostegno sarà accompagnato da un atteggiamento rigoroso nella verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti. “La politica non è fatta per occupare posti o alimentare dinamiche interne, ma per dare risposte concrete. Ai cittadini della Campania non interessa chi presiederà una Commissione consiliare, interessano servizi sanitari efficienti, trasporti funzionanti, il risanamento della Terra dei Fuochi, il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Su questi temi – ha concluso – metteremo tutto il nostro impegno, perché è da qui che passa la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini. Ma soprattutto da qui passa il futuro della nostra Regione perché investire su questi ambiti significa contrastare attivamente la fuga dei giovani dal Meridione”.













