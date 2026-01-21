Marano, droga pubblicizzata e venduta online: arrestato 42enne

Condividi

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 104 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 3,3 kg e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’attività d’indagine esperita ha consentito agli agenti di scoprire un vero e proprio mercato online; l’attività illecita, infatti, avveniva attraverso un canale social dove la sostanza stupefacente veniva pubblicizzata e venduta, eliminando, così, i rischi legati al momento di consegna della droga tra venditore e acquirente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













