Campania, Rostan (Lega): “Maggioranza Fico già presenta criticità”

“La presentazione della nuova Giunta regionale è avvenuta a due mesi esatti dalle elezioni. Un dato che, da solo, racconta le difficoltà incontrate dal presidente Fico e dalla maggioranza che lo sostiene nel trovare una sintesi politica. Un ritardo ancora più evidente se confrontato con altre realtà, come il Veneto, dove l’operatività istituzionale è stata garantita immediatamente dopo il voto. Questo rallentamento pesa sulla vita quotidiana delle persone, perché ogni giorno perso si traduce in ritardi su sanità, trasporti, politiche sociali, lavoro e tutela dell’ambiente. Una Giunta che, peraltro, presenta diverse criticità ancor prima di iniziare il proprio lavoro. In primo luogo il tema delle incompatibilità che riguardano alcuni suoi componenti, questioni che come opposizione abbiamo sollevato in modo chiaro e responsabile. È indispensabile che ogni assessore chiarisca la propria posizione con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle normative. Come Consiglio regionale, e anche nel mio ruolo all’interno dell’Ufficio di Presidenza, vigileremo con attenzione affinché tutte le situazioni potenzialmente incompatibili vengano verificate con rigore e risolte nei tempi previsti. Le istituzioni devono essere credibili: il rispetto delle regole non è un formalismo, ma una garanzia concreta per i cittadini. Come opposizione saremo responsabili ma determinati: vigileremo, avanzeremo proposte e incalzeremo la maggioranza affinché questa legislatura non parta all’insegna dell’immobilismo, ma del lavoro serio e concreto nell’interesse della Campania e dei suoi territori”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega, Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, nel corso della seduta consiliare dove è stata presentata la nuova giunta della Regione Campania.

