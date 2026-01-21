L’annuncio: il 10 luglio 2027 si terrà la prima regata della Coppa America a Napoli

Condividi

“Il 10 luglio 2027 si terrà la prima regata delle Final Series di Coppa America a Napoli”. Lo ha annunciato Grant Dalton, il super manager di New Zealand, il team detentore del trofeo sportivo più antico del mondo. Dalton parla dal palco del teatro di corte a Palazzo Reale dove è in corso la presentazione della 38ma edizione dell’America’s Cup, che per la prima volta si disputerà a Napoli. Sul palco anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.













