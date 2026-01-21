CICLONE HARRY, IN SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA CENTINAIA DI SFOLLATI

Condividi

Stato di emergenza per gli effetti del ciclone Harry che ha flagellato Sicilia, Calabria e Sardegna. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time nell’aula di Montecitorio. “È stato chiesto lo stato di emergenza per tutte e tre le regioni” colpite dal maltempo, Calabria, Sicilia, Sardegna, ha detto Salvini. “Conto che saremo veloci e solerti a intervenire in queste situazioni”, ha concluso Salvini.

Mentre il maltempo continua a non dare tregua, si contano i danni. Evacuate famiglie dalle abitazioni vicine al mare a Palermo, Catania e nel Messinese. In campo, per l’emergenza, 1.480 vigili del fuoco. Dai sindaci l’appello ai cittadini: “Non vi avvicinate al mare, restate a casa”. In Sicilia, secondo la stima del presidente della Regione, Renato Schifani, i danni sono «già nell’ordine di oltre mezzo miliardo di euro».

Palermo, famiglie evacuate dai seminterrati

Nella tarda serata di ieri evacuate a Palermo 8 persone, 6 adulti e 2 bambini, a seguito delle forti mareggiate che hanno invaso alcuni piani seminterrati. Le maggiori criticità si sono registrate nelle aree portuali della città. Due gli interventi più importanti: ieri sera un’autovettura è finita in mare nel porticciolo dell’Arenella, il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima di finire in acqua. Il secondo intervento è avvenuto intorno alle 2.20, nei pressi del molo Trapezoidale, a seguito del distacco di due pontili ai quali erano ormeggiate diverse imbarcazioni; l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a realizzare un ancoraggio di fortuna nonostante le proibitive condizioni meteo, è risultato determinante per evitare che oltre 20 imbarcazioni andassero alla deriva













