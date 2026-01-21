Mugnano, possibili disservizi nella raccolta rifiuti: il Comune diffida la ditta

Possibili rallentamenti nella raccolta dei rifiuti a Mugnano a causa dello stato di agitazione proclamato dai lavoratori della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che chiarisce come la protesta non sia riconducibile al Comune, regolarmente in regola con i pagamenti previsti dal contratto di servizio.

«Le motivazioni dello sciopero – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – riguardano esclusivamente rapporti interni tra azienda e lavoratori e non dipendono in alcun modo dall’operato del Comune, che ha sempre rispettato tutti gli obblighi contrattuali».

L’Amministrazione ha già attivato le procedure previste dal contratto per la contestazione dei disservizi e l’eventuale applicazione di penali nei confronti della ditta appaltatrice. «Stiamo tutelando i cittadini – aggiunge Sarnataro – e monitoriamo costantemente la situazione, intervenendo in tutte le sedi opportune per garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile».

Il Comune si scusa per i disagi e invita la cittadinanza alla collaborazione in attesa del ritorno alla piena normalità.