Marano, controlli della Municipale ai funerali: verifiche sulle ditte dopo anni di immobilismo sotto le gestioni politiche

Da alcuni giorni la polizia municipale di Marano ha avviato controlli nei pressi dei funerali che si svolgono in città, con particolare attenzione alle ditte funebri impegnate nei servizi. L’obiettivo è verificare la regolarità delle imprese, soprattutto di quelle non storicamente presenti sul territorio.
L’iniziativa arriva alla luce di vecchie inchieste giudiziarie e di riferimenti contenuti anche nei decreti di scioglimento dei Comuni, che in passato hanno evidenziato possibili collegamenti tra alcune imprese del settore e soggetti controindicati. Una vicenda che a Marano, come in altri centri dell’area nord di Napoli, si trascina da anni.
Su disposizione del vertice comunale, i vigili sono chiamati a controllare autorizzazioni, requisiti e eventuali anomalie. È chiaro che sarebbero necessari controlli più incisivi e continuativi, ma l'avvio delle verifiche rappresenta comunque un primo segnale dopo anni di silenzio e immobilismo su un tema da tempo sotto osservazione.