Casalnuovo: carabinieri arrestano ladro sorpreso tra le auto in sosta

A Casalnuovo di Napoli i carabinieri hanno arrestato il già libero vigilato Umberto Di Napoli. L’uomo, 36enne del posto, è stato sorpreso mentre si aggirava all’interno del parco Pino Daniele. Perquisito, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una batteria per auto rubata poco prima da un mezzo parcheggiato poco distante.

Il 36enne, che era già sottoposto alla libertà vigilata, deve rispondere di furto.

* DI NAPOLI UMBERTO, NATO A NAPOLI IL 06.09.1989













