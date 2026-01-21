REGIONE FERMA, SI CERCA ANCORA L’ACCORDO SULLE COMMISSIONI. OGGI SECONDA SEDUTA

Condividi

Visite: 66

38 Visite

Oggi il presidente dell’Aula, Massimiliano Manfredi, aprirà la seconda seduta di questa legislatura regionale, dando modo al presidente Roberto Fico di presentare la giunta. Un passaggio formale che, però, non nasconde l’impasse politica in cui versa la Regione Campania: senza l’avvio del confronto sul bilancio di previsione, l’ente resta bloccato in esercizio provvisorio, con la macchina amministrativa di fatto ferma.

A Fico spetta il compito di dare un segnale di guida e sintesi, ma al momento la regia politica appare debole. In tandem con il capogruppo Casillo, il presidente è chiamato a trovare un equilibrio in una maggioranza già attraversata da tensioni e rivendicazioni, tentando di distribuire incarichi in una coperta sempre più corta, senza alimentare ulteriormente lo scontro tra alleati.

La bozza di spartizione delle presidenze di commissione racconta di una maggioranza concentrata più sugli assetti di potere che sui contenuti: tre commissioni al Partito Democratico, due al Movimento 5 Stelle, una ciascuna a Casa Riformista, Socialisti, A testa Alta e Lista Fico. Restano completamente esclusi Avs e Noi di Centro, pronti allo strappo.

Il Partito Democratico punta con decisione alle commissioni chiave di Sanità e Bilancio e pone veti sulla Trasporti, richiesta anche da A testa Alta. Su ruoli e deleghe, però, non solo manca un’intesa, ma non si è nemmeno entrati nel merito di una vera discussione politica. Un quadro che evidenzia l’incapacità, finora, di Fico di imporre una direzione chiara e di trasformare l’avvio della legislatura in un momento di rilancio istituzionale, piuttosto che nell’ennesimo braccio di ferro tra partiti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti