Zannini rischia l’arresto: pressioni, favoritismi e una gita in yacht al centro dell’inchiesta

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto in carcere per il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, un tempo fedelissimo di De Luca, oggi in Forza Italia, accusato di concussione e corruzione. Secondo l’accusa, Zannini avrebbe imposto le dimissioni dell’ex direttore sanitario dell’Asl di Caserta, Enzo Iodice, perché contrario a richieste di natura clientelare, e sarebbe intervenuto presso gli uffici regionali per favorire due imprenditori nel rilascio di un certificato necessario all’apertura di un caseificio nel Casertano.

In cambio, il consigliere avrebbe ricevuto una gita in yacht nelle acque di Capri, del valore di circa 7.300 euro, usufruita insieme ad amici e familiari. La restituzione successiva della somma agli imprenditori sarebbe avvenuta, secondo i pm, dopo la possibile conoscenza dell’indagine in corso.

Zannini è stato raggiunto da un avviso di interrogatorio pre-cautelare previsto dalla legge Nordio e dovrà comparire il 4 febbraio davanti al gip Daniela Vecchiarelli, assistito dall’avvocato Angelo Raucci.

Coinvolti anche gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, titolari dell’azienda Spinosa, per i quali la Procura ha chiesto il divieto di dimora in Campania per corruzione. Indagato per concussione anche Antonio Postiglione, dirigente regionale nominato dall’ex governatore Vincenzo De Luca, che non risulta coinvolto nell’inchiesta.

Le indagini, coordinate dal pm Giacomo Urbano e dal procuratore Pierpaolo Bruni, si basano su testimonianze, denunce e intercettazioni ambientali. Tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













