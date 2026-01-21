Nuovo incidente ferroviario in Spagna, un morto e 37 feriti di cui 4 gravi

Lo ha confermato il responsabile dei vigili del fuoco in Catalogna, Claudi Gallardo, in dichiarazioni ai media, spiegando che il crollo del muro di contenimento è avvenuto intorno alle 21, probabilmente a causa delle intense piogge che si sono abbattute gli ultimi giorni sulla Catalogna, dove oggi l’agenzia meteorologica Aemet aveva attivato l’allerta rossa, di rischio massimo, di inondazioni.

Secondo una prima ricostruzione, il muro è caduto sul primo vagone del treno regionale, dove viaggiava la gran parte dei passeggeri rimasti feriti.

Nell’impatto, che ha deformato il vagone, è morto il macchinista e in totale, 37 persone sono state assistite dai servizi di emergenza sanitari, accorsi sul luogo dell’incidente con una ventina di ambulanze.

Dei feriti, quattro sono in condizioni critiche e altri 17 sono stati trasferiti in vari ospedali della zona del Penades, mentre la Generalitat ha allestito nel centro civico della località di Subitars un centro per l’assistenza dei familiari delle persone rimaste ferite.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere uno dei passeggeri feriti e tutti sono stati evacuati dal convoglio incidentato.