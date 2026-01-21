Ottaviano, intensificati i controlli della Guardia di Finanza: sequestrate armi e droga, due denunciati

Condividi

La Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato le attività di controllo economico del territorio nel Comune di Ottaviano, in attuazione delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli, S.E. Michele Di Bari, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Ottaviano e dal Gruppo Pronto Impiego Napoli, con il supporto di un’unità cinofila, ha portato al fermo di 82 persone e all’ispezione di 78 veicoli.

Nel corso di un intervento, le Fiamme Gialle hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due giovani, di cui uno minorenne. A seguito dei controlli, i militari hanno rinvenuto una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un bastone metallico e diverse dosi di sostanza stupefacente.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro, così come il veicolo, risultato privo di copertura assicurativa. I due soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per possesso di sostanza stupefacente e per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Si precisa che i provvedimenti adottati rientrano nella fase delle indagini preliminari: avverso gli stessi sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.













