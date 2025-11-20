Mondiali 2026, sorteggio benevolo per gli Azzurri: in semifinale c’è l’Irlanda del Nord

Condividi

Il sorteggio dei playoff mondiali regala all’Italia un cammino sulla carta favorevole, ma tutt’altro che privo di insidie. A Zurigo, nella sede della Fifa, la sorte ha assegnato agli Azzurri la semifinale interna contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo 2026: un avversario fisico e ostico, che rievoca l’amara esclusione dai Mondiali del 1958, ma comunque tra le opzioni più agevoli nel lotto delle possibili rivali.

Qualora la squadra di Rino Gattuso dovesse superare il primo ostacolo, la finale del 31 marzo si disputerebbe in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina, altro accoppiamento ritenuto alla portata ma da non sottovalutare.

Il commissario tecnico, intervenuto a Sky, ha accolto il sorteggio con realismo e cautela: «L’Irlanda del Nord è una squadra intensa, non molla mai. Dovremo giocare una partita seria. Sapevamo che il pass per il Mondiale sarebbe passato dai playoff: ora sta a noi alzare il livello».

Gattuso ha poi ribadito la necessità di lavorare sul gruppo con più tempo a disposizione: «Se avessimo qualche giorno in più sarebbe l’ideale. Quando ci ritroveremo sarà ormai la trentesima giornata di campionato: dovrò trovare il modo per restare vicino ai giocatori anche a distanza, parlare con loro, capirli. Non è un problema di modulo: ogni sistema ha pregi e difetti. La priorità è eliminare gli errori che ci sono costati caro contro la Norvegia».

Sulla situazione di Federico Chiesa, il ct è stato netto: «Lo convoco sempre. Il problema non riguarda me o il mio staff: è un tema che deve risolvere lui».

Parlando alla Rai, Gattuso ha spiegato di aver lasciato qualche giorno di silenzio alla squadra dopo la pesante sconfitta di San Siro: «Tra quattro o cinque giorni ci confronteremo. L’idea è di fare visita ai giocatori che militano all’estero, anche solo per un tè e due chiacchiere, per restare in contatto e non parlare soltanto di tattica».

Il ct ha anche aperto alla possibilità di un mini-stage a febbraio: «Montella mi diceva che in Turchia il calendario potrebbe fermarsi per le coppe europee. Se avessimo anche noi una piccola finestra sarebbe utile per lavorare insieme per qualche giorno».

Infine, un’analisi sulla gara persa contro la Norvegia: «Il primo tempo è stato buono, ma dal 4-1 è venuta fuori tutta la nostra fragilità. Forse, se fosse finita diversamente, avremmo pensato di essere già a posto. Invece dobbiamo dare una scossa e crescere mentalmente».

Il conto alla rovescia è iniziato: a marzo l’Italia si giocherà l’accesso al Mondiale 2026. Un percorso non semplice, ma il sorteggio offre una chance concreta. Ora toccherà agli Azzurri dimostrare di meritarla.

Tutti gli accoppiamenti dei playoff europei (26 marzo, ore 18 o 20.45)

Italia – Irlanda del Nord

Galles – Bosnia ed Erzegovina

Ucraina – Svezia

Polonia – Albania

Turchia – Romania

Slovacchia – Kosovo

Danimarca – Macedonia del Nord

Repubblica Ceca – Irlanda

