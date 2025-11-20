Napoli, verso l’Atalanta con il 4-3-3: Conte punta sulle rotazioni. Politano: “Serve ripartire subito”

Condividi

Alla vigilia del delicato incrocio di sabato al Maradona contro l’Atalanta, emergono indicazioni chiare sul possibile undici di Antonio Conte. Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, il tecnico sarebbe orientato a confermare il 4-3-3, puntando sul rientro di Leonardo Spinazzola dal primo minuto sul versante sinistro della difesa. Nel tridente offensivo, invece, dovrebbe toccare a David Neres partire dall’inizio come esterno mancino.

A centrocampo si va verso la scelta di Eljif Elmas per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Anguissa. Billy Gilmour non ha recuperato e resterà fuori, ma potrebbe rientrare nel gruppo nelle prossime settimane. In questo scenario, sia lo stesso Elmas sia Vergara — possibile arma a gara in corso — saranno pedine preziose per affrontare il periodo più complesso, aggravato anche dall’assenza prolungata di Kevin De Bruyne.

Conte dovrà così gestire con attenzione le rotazioni, considerando il fitto calendario che attende il Napoli e la necessità di mantenere alta l’intensità in un momento chiave della stagione.

Archiviata la pesante battuta d’arresto di Bologna, gli azzurri sono chiamati a reagire immediatamente. A sottolinearlo è Matteo Politano, rientrato dagli impegni con la Nazionale e già concentrato sul campionato:

«Tra oggi e domani saremo di nuovo tutti in gruppo — ha spiegato ai microfoni di Radio CRC — e insieme al mister analizzeremo ciò che non ha funzionato a Bologna. Il percorso è ancora lungo e ora inizia un mese complicato: dobbiamo azzerare tutto e pensare una partita alla volta».

Il primo scoglio è proprio l’Atalanta, ora guidata da Raffaele Palladino. «Hanno qualità e con un nuovo allenatore verranno qui con grande determinazione. Lo scorso anno contro di loro abbiamo ritrovato fiducia: speriamo che anche questa sfida possa darci una spinta importante».

Nelle ultime ore non sono mancate voci su possibili tensioni interne, ma Politano spegne ogni polemica: «Conte mi ha migliorato molto, soprattutto nel sacrificio. Il ruolo che ricopro richiede grande energia e, giocando così spesso, non sempre si riesce a essere al top. Ma io sono felice di dare ogni volta il massimo».

L’esterno azzurro commenta anche l’inserimento dei volti nuovi: «Si stanno adattando bene. Napoli è una città speciale, con pressioni forti, non è semplice ambientarsi subito. Ma siamo soddisfatti di quello che stanno facendo e sono convinto che tutti potranno ritagliarsi un ruolo importante».

Il finale è tutto per i tifosi, chiamati a stringersi attorno alla squadra: «Dobbiamo lavorare tanto e restare uniti: squadra, mister, società e pubblico. Il supporto dei nostri tifosi è fondamentale. Solo remando tutti nella stessa direzione possiamo tornare ai livelli che conosciamo».













