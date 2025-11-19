VILLARICCA, MALTEMPO E DISASTRI AL PONTE DI SURRIENTO: I CARABINIERI SALVANO ANCHE UNA DONNA INCINTA

Ieri sera alcune pattuglie della compagnia carabinieri di Marano di Napoli sono intervenuti a via Roma nel cosiddetto Ponte di Surriento su segnalazione della centrale operativa.
Diverse persone erano rimaste intrappolate nelle auto a causa dell’allagamento della rete stradale per le forti piogge.
L’acqua aveva raggiunto il metro e 60 nei punti più profondi e ha coperto le auto fino al tetto.
I militari hanno salvato 6 persone tra cui 2 anziani, due minorenni e una donna incinta tirate fuori dalle auto rimaste in panne.
Le strade limitrofe sono state chiuse. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118
