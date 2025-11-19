Regionali. Napoli, Avs chiama Salis per il comizio finale

Il 21 novembre alle 17:30, nella Galleria Principe di Napoli, al Bicycle House l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis sarà all’evento “Senza Diritti non c’è democrazia”.

All’evento saranno presenti i due candidati consiglieri Rosario Andreozzi e Souzan Fatayer, il senatore Peppe De Cristofaro, Omero Benfenati del Comitato Vele Scampia e Bianca Verde dello Sportello Antisfratto Centro Storico.

Borrelli? Dal parlamentare che milita nello stesso partito, per ora nessun commento.