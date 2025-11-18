Napoli, Roberto Andò apre il cineforum di Arci Movie dedicato alle scuole

Condividi

Torna “Lo schermo e le emozioni”, storica rassegna di cinema dell’associazione Arci Movie dedicata alle scuole che quest’anno arriva alla XXXIV edizione, ospitando Roberto Andò, grande artista di cinema, teatro e letteratura, che presenta il suo ultimo film “L’abbaglio”. Appuntamento per giovedì 20 novembre 2025 alle 9,30 al Cinema Pierrot di Ponticelli alla presenza di cinquecento studenti delle scuole della Campania.

Andò – che da giovanissimo ha collaborato come assistente alla regia con Francesco Rosi e Federico Fellini e in seguito con Michael Cimino e Francis Ford Coppola – dal 1980 ha alternato importanti regie teatrali, liriche e cinematografiche. Dopo il recente successo de “La Stranezza”, firma anche la regia di “L’abbaglio”, pellicola dove tornano protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Col film si torna al 1860 quando Giuseppe Garibaldi inizia da Quarto l’avventura dei Mille circondato dall’entusiasmo dei giovani idealisti giunti da tutte le regioni d’Italia e con il suo fedele gruppo di ufficiali tra i quali si nota un profilo nuovo, quello del colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini: è affidata a lui una particolare manovra per difendersi dall’esercito regio, una partita a scacchi giocata sul filo dell’imponderabile il cui esito finale sarà paradossale e sorprendente.

Ad affollare la sala di via De Meis arriveranno, in particolare, allievi e docenti di diversi istituti superiori della zona orientale e dell’area vesuviana di Napoli che, dopo la proiezione del film, avranno l’occasione di dialogare con il regista. In platea ci saranno le comunità scolastiche degli istituti Marie Curie, Sannino De Cillis e Calamandrei da Ponticelli insieme a quelle degli istituti Urbani e Medi da San Giorgio a Cremano insieme all’istituto don Milani di Gragnano.

“Gli incontri importanti sono quelli che per i giovani possono provocare ispirazione, entusiasmo e speranza. Dopo l’incontro di due anni fa con Nanni Moretti a Ponticelli, la nostra sala metterà in comunicazione i giovani dell’area Est e Vesuviana di Napoli con la creatività di Roberto Andò, un artista che ha sempre dato grande importanza all’educazione dei giovani”, così Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie.

