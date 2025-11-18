Napoli, giardini Silvia Ruotolo: abbandono e degrado

Condividi

” I giardini posti al centro di piazza Medaglie d’Oro, intitolati a Silvia Ruotolo, tornano alla ribalta delle cronache, per lo stato di degrado e d’abbandono nel quale versano. A intervenire, ancora una volta, sulle pessime condizioni dell’area a verde della municipalità collinare del capoluogo partenopeo, che comprende i territori del Vomero e dell’Arenella dove vivono circa 120mila napoletani, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, a seguito di alcune segnalazioni pervenutegli da residenti, ha effettuato un sopralluogo, realizzando anche diverse fotografie a testimonianza di quanto constatato.

” Numerosi i sacchi di plastica pieni di rifiuti non rimossi – puntualizza Capodanno -. Precario anche lo stato nel quale versa il manto erboso che, in molte zone dell’area interessata, è totalmente scomparso lasciando il posto ad aiuole brulle o addirittura in terra battuta, senza neppure un filo d’erba “.













