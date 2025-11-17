A Malaga, in Spagna, arrestato uno dei narcotrafficanti più ricercati dell’Ecuador

Condividi

La polizia nazionale spagnola e quella ecuadoregna hanno arrestato a Malaga, in Spagna, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, detto Pipo, uno dei narcotrafficanti più ricercati dell’Ecuador e a capo della più potente organizzazione criminale del paese, Los Lobos. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto della Costa del Sol, dove era appena arrivato dal Marocco con un’identità falsa.

Il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa ha spiegato che Chavarría ha coordinato diverse operazioni di estrazione mineraria illegale e traffici di droghe illegali con il cartello messicano Jalisco Nueva Generación. Il ministero dell’Interno John Reimberg ha aggiunto che Chavarría è ritenuto responsabile di circa 400 omicidi, ed è accusato di avere organizzato azioni criminali dalla prigione tra il 2011 e il 2019, tra cui diversi attentati con autobombe e droni avvenuti a Guayaquil, una città costiera nell’Ecuador occidentale.













