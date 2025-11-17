A Malaga, in Spagna, arrestato uno dei narcotrafficanti più ricercati dell’Ecuador

La polizia nazionale spagnola e quella ecuadoregna hanno arrestato a Malaga, in Spagna, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, detto Pipo, uno dei narcotrafficanti più ricercati dell’Ecuador e a capo della più potente organizzazione criminale del paese, Los Lobos. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto della Costa del Sol, dove era appena arrivato dal Marocco con un’identità falsa.

