REGIONALI, ULTIMI SONDAGGI: IN PUGLIA E’ GIA’ TUTTO DECISO, IN CAMPANIA PARTITA ANCORA APERTA

Condividi

Visite: 331

38 Visite

Manca poco alle elezioni regionali in Campania: si vota domenica 23 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15. Sono in corsa 6 candidati per la poltrona di presidente della giunta regionale, con i principali schieramenti di centrosinistra e centrodestra che esprimono rispettivamente Roberto Fico (Pd, Avs, M5s, liste civiche centriste) ed Edmondo Cirielli (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, liste civiche).

Nei 15 giorni che precedono le elezioni non possono essere diffusi sondaggi, per cui quelli disponibili sono tutti antecedenti e pubblicati sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, afferente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per qualcuno i giochi sembrano già fatti. Per altri, invece, nelle ultime ore prima del voto, alcune dinamiche potrebbero cambiare, soprattutto grazie ai comizi dei leader nazionali tenuti a Napoli.

Tutti gli istituti confermano il vantaggio costante di Roberto Fico, che non è mai sceso sotto il 53% delle preferenze, mentre Cirielli oscilla tra il 41 e il 46%.

Il centrodestra appare più compatto rispetto alle prime settimane, ma nei sondaggi effettuati prima dello stop non riusciva a colmare il distacco. Riuscirà ora, magari grazie al supporto di Giorgia Meloni, presente a Napoli in questi giorni?

L’affluenza media stimata è attorno al 45-50%, segno di un elettorato sempre meno legato al massimo esercizio della democrazia, quello del voto libero e segreto.

A determinare l’esito finale saranno soprattutto gli indecisi, che oscillano tra il 15 e il 20%, e la capacità dei candidati di mobilitare il proprio elettorato.

Molti elettori restano, per ora, silenziosi, rendendo l’ultimo giorno di campagna elettorale decisivo per convincere chi ancora non ha scelto.

Le prossime ore saranno quindi cruciali per capire se le tendenze consolidate nei sondaggi precedenti saranno confermate o se ci saranno sorprese in vista del voto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti