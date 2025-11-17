MARANO, ONDATA DI FURTI TRA VIA GIORDANO BRUNO E VIA ADDA: RESIDENTI OLTRE IL LIMITE DELLA SOPPORTAZIONE. “ENTRANO DA TERRENI ABBANDONATI”

Condividi

Cresce la tensione tra i residenti di via Giordano Bruno e via Adda, dove da mesi si registra una sequenza di furti e tentativi d’intrusione nelle abitazioni. Nella notte fra ieri e oggi, secondo quanto riferito dagli abitanti, ignoti sarebbero riusciti a smontare persino alcuni neon esterni, trovandosi poi faccia a faccia con i proprietari, che sarebbero riusciti a metterli in fuga.

Non sarebbe un caso isolato: due o tre tentativi simili si sarebbero verificati nell’area del Parco Futuro, sempre secondo le segnalazioni dei condomini.

IL “VARCO” DA CUI ENTREREBBERO I LADRI

I residenti indicano come punto critico un terreno confinante con un tratto di strada “C”, un’area che – sostengono – risulterebbe abbandonata, sporca e priva di controllo. Tale terreno, riferiscono ancora gli abitanti, sarebbe collegato a beni sotto gestione dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, un dettaglio che rende ancor più delicata la vicenda.

Da lì, raccontano i cittadini, i malviventi avrebbero la possibilità di introdursi facilmente nella zona residenziale e arrampicarsi fino ai balconi, creando un rischio costante soprattutto nelle ore notturne.

LE SEGNALAZIONI UFFICIALI DEL 2 LUGLIO E DEL 27 OTTOBRE

I condomini, insieme all’avvocato Vallifuoco, spiegano di aver già inviato due PEC – il 2 luglio e il 27 ottobre – indirizzate al Comune e alla Polizia Municipale. Nelle comunicazioni avrebbero denunciato non solo l’allarme furti, ma anche il grave stato di degrado del terreno: sporcizia, mancata manutenzione e totale abbandono.

“Abbiamo documentato tutto, ma ad oggi non abbiamo visto interventi concreti”, lamentano.

SCENARIO ANALOGO SU VIA ADDA

Anche sul fronte opposto, in via Adda, lato Calvizzano, gli abitanti raccontano una situazione molto simile: movimenti sospetti, tentativi di arrampicata sui balconi e presenza di persone non autorizzate provenienti dagli stessi terreni incolti.













