Morte le gemelle Kessler. “Suicidio assistito”

Condividi

Visite: 48

18 Visite

Le due avevano 89 anni e sono decedute a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Secondo il quotidiano tedesco Bild le gemelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania. La polizia sarebbe stata informata oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati, gli agenti hanno potuto solo constatare il decesso ed escludere la responsabilità di terzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti