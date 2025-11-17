Jovanotti lancia il Jova Summer Party 2026: musica, viaggio e sostenibilità con Acqua Vera official water

Condividi

Il Jova Summer Party torna nel 2026 con un format completamente rinnovato, un progetto internazionale che unisce musica, viaggio, esplorazione, festa e sostenibilità. Lorenzo Jovanotti riparte dopo il successo del PalaJova – 600.000 spettatori – e lo fa reinventando ancora una volta l’idea stessa di tournée. Nasce così L’Arca di Loré, un viaggio musicale e simbolico che attraverserà il mondo e l’Italia fino all’approdo finale al Circo Massimo.

Ogni tappa sarà diversa dalla precedente: un party urbano e colorato, ospitato in periferie, spazi industriali dismessi, ippodromi e luoghi mai toccati prima dalla musica live. Un festival itinerante che inizia dal primo pomeriggio con artisti internazionali, dj, performance e un villaggio animato dalle aziende partner. Una carovana di biciclette, ritmi, incontri e libertà: per Jova, un ritorno alla musica come linguaggio universale e alla scoperta come motore creativo.

A bordo dell’Arca una band internazionale, flessibile, una vera comunità sonora che cambia forma a ogni tappa. Con Lorenzo ci saranno, tra gli altri, Saturnino, Adriano Viterbini, Christian Rigano, Franco Santarnecchi, Moris Pradella, Micol Touadi, Jennifer Vargas, Leo di Angilla, Kalifa Kone e la sezione fiati guidata da Gianluca Petrella.

Dentro questo nuovo viaggio entra Acqua Vera, che sarà official water del Jova Summer Party 2026. Una collaborazione naturale – spiegano dall’azienda – perché il progetto di Jovanotti incarna energia, natura, movimento e condivisione, valori che il brand sostiene da anni. L’acqua ufficiale del tour sarà presente in ogni tappa con attività e iniziative dedicate al pubblico, puntando su sostenibilità e freschezza.

«Essere parte del Jova Summer Party significa condividere un’energia positiva e un’idea di connessione con le persone e con la natura. È la stessa energia che da sempre scorre in Acqua Vera», afferma Rodolfo Quagliuolo, Direttore Marketing AQua Vera Spa.

Tra i partner già confermati del progetto figurano Banca Ifis, A2A, Vivident, Calliope, Polase, Trenitalia (Official Green Carrier), Eventi in Bus, Radio Italia e Urban Vision, oltre ai partner tecnici e sostenibili che contribuiranno a rendere ogni tappa un ecosistema creativo.

Il Jova Summer Party 2026 si annuncia così: un’esperienza viva, irripetibile, in movimento. Un viaggio che sarà festa, musica e rinascita — e dove Acqua Vera accompagnerà ogni passo.













