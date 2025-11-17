Il ministro Valditara oggi in Campania: gli appuntamenti

10 Visite
Lunedì 17:
Ore 17.30 castello di San Barbato
Ore 12.00 conferenza stampa con i candidati di Benevento Hotel Antum viale Principe di Napoli (Benevento)
Ore 15,00 evento Confindustria Avellino presso Hotel De la Ville via Palatucci 20 Avellino
Ore 17.30 castello di San Barbato
(Manocalzati) presentazione libro con Lettera 150 – *PUNTO STAMPA*
Martedì 18:
Ore 14.30 Villa Althea SP 333 – 81041 Palombara – Bellona (CE) incontro con gli 8 candidati di Caserta al consiglio regionale e un po’ di mondo scuola – *PUNTO STAMPA*
Ore 16.30 consorzio industriale Caivano (zona industriale Asi Caivano)
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews