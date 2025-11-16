Napoli, ancora sangue sulle strade: 51enne in pericolo di vita. Travolto in via Caracciolo

Un grave incidente stradale si è verificato la notte scorsa alle ore 4,40 circa in via Francesco Caracciolo, all’altezza degli chalet.

Un 51enne, un venditore ambulante di fiori, è stato investito mentre attraversava la carreggiata. Il pedone è stato colpito da un’autovettura, condotta da un giovane di 20 anni, residente nei paesi vesuviani.

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso presso l’Ospedale Cardarelli. I medici hanno emesso un referto di prognosi riservata, specificando il grave pericolo di vita per l’uomo investito.

Per i rilievi tecnici finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica, è intervenuta la Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli.

Gli agenti hanno provveduto a ritirare la patente di guida al conducente della autovettura, sequestrare l’autoveicolo e sottoporre il giovane conducente a tutti gli accertamenti urgenti di rito, volti a verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica al momento dell’incidente.