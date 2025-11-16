Disturbato dalle campane, irrompe in una chiesa di Giugliano durante la messa e suona un tamburo

Il gesto si è verificato mentre era in corso la messa domenicale, alla presenza di numerosi fedeli. L’uomo ha attraversato l’aula liturgica portando con sé un tamburo e ha iniziato a suonarlo per protestare contro il presunto disturbo acustico provocato dalle campane. L’interruzione, pur breve, ha creato un momento di agitazione all’interno della chiesa. Le persone presenti sono rimaste sorprese dall’azione improvvisa, e alcuni fedeli hanno allertato le forze dell’ordine. Non risultano danni né conseguenze fisiche per i presenti, e l’uomo si è allontanato senza opporre resistenza.