Marano. L’intervento di Bonelli: dai palazzi storici la strada per rinascere

dando seguito alla lettura dell’articolo recentemente uscito su “Terra Nostra News”, inerente il destino di alcuni palazzi storici maranesi, desidero fare alcune considerazioni che mi auguro possano dar vita ad un dibattito, a mio modesto avviso, utile per stimolare la democrazia partecipata e non da ultimo, sviluppare un senso civico e di appartenenza che, complice la scarsità di questo tipo di iniziative, sembrano oramai essersi sopiti.

Una città come Marano di Napoli, troppo spesso agli onori delle cronache per questioni afferenti alla criminalità ed al degrado, necessita più d’ogni altra, di puntare sulla cultura come autentico antidoto per promuoverne finalmente il riscatto.

A tal fine, potrebbe rappresentare un’autentica manna, il disporre di tre palazzi di pregio, quali la sede ottocentesca del Municipio, palazzo Battagliese e palazzo Merolla, fortemente legati alla storia di Marano, a patto che agli stessi si attribuisca una destinazione consona e rispettosa del loro valore storico, architettonico ed artistico.

Marano ha bisogno di spazi di aggregazione e di salvaguardare e promuovere la sua memoria, oggetto di autentici scempi e di speculazioni che hanno fortemente depauperato un patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed ambientale, la cui salvaguardia avrebbe riservato ben altra sorte a questa città profanata e mortificata dal degrado.

E’ ora di dire basta!

L’idea di ripartire da questi edifici iconici e dalla bellezza, potrà rappresentare una speranza che, con l’impegno di tutti, mi dico certo, si tradurrà in una splendida certezza.

Occorre istituire un Museo Civico, sogno che coltivai quando ebbi l’onore di ricoprire il ruolo di assessore alla Cultura nella Giunta del sindaco galantuomo Mario Cavallo, ma che per l’esiguità del tempo che ebbi a disposizione, non fu possibile promuovere.

Un museo che accolga le testimonianze storiche presenti in città, molte delle quali in collezioni private (la mia mi direi lietissimo di metterla a disposizione della collettività) e contempli la creazione di un piccolo antiquarium, trasferendovi i reperti archeologici custoditi nei depositi del Mann.

Per lenire gli scempi del passato, sarebbe opportuno istituire la fototeca storica comunale, nella quale sarà possibile custodire e scansire le immagini storiche della città a partire dalla fine dell’ottocento.

Quanto è stato distrutto, penso tra le tante testimonianze andate perdute, alle cento camerelle, al palazzo Baronale ed alle varie masserie, la Galeota, appena l’ultima tra quelle non più esistenti, potrebbe essere oggetto di ricostruzioni con dei plastici realizzati ad hoc.

Anche l’archivio storico comunale, impietosamente custodito in un sottoscala, a seguito di un indispensabile ed urgente restauro, potrebbe finalmente ritrovare la dignità perduta e tornare ad essere oggetto di consultazioni e studi.

Il palazzo del Municipio dovrebbe a mio avviso, mantenere quantomeno gli ambienti di rappresentanza, al fine di non fargli perdere del tutto la sua storica e prestigiosa funzione.

Sono spunti, che da cultore che ha dedicato la sua vita alla memoria ed alla cultura, spero possano risultare graditi ed utili per dar seguito ad un confronto dialettico atto a far sì che quest’ennesima occasione non vada sprecata e che, al contrario, possa rappresentare per questa splendida quanto martoriata terra, un segno tangibile votato alla rinascita.

Gentile direttore,