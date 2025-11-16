Giugliano fermato sul più bello: il Cerignola passa 1-0

il Cerignola espugna il De Cristofaro per 1-0 e compie il sorpasso in classifica, approfittando della serata poco incisiva dei tigrotti. La squadra di Capuano parte con buon coraggio, costruisce un paio di occasioni interessanti e dà la sensazione di poter indirizzare la partita, ma il match si irrigidisce presto, si fa confuso e carico di tensione. Il palo colpito da Caldore nel finale di primo tempo sintetizza al meglio una frazione vivace ma poco concreta.

Nella ripresa, invece, l’Audace trova subito la giocata che cambia tutto: una respinta corta di Caldore diventa un assist involontario per Parlato, che col sinistro firma l’1-0. È il momento decisivo del match. Da lì il Giugliano prova a rimettersi in carreggiata aumentando ritmo, cambiando assetto e inserendo forze fresche, ma la manovra resta disordinata e si schianta contro l’attenzione difensiva degli ospiti.

Nel finale Iliev conserva il vantaggio con un intervento decisivo su Balde, mentre le ripartenze di Emmausso tengono sempre in apprensione i gialloblù. Il Cerignola porta via tre punti preziosi grazie a solidità e cinismo; il Giugliano, invece, chiude la serata con l’amaro in bocca per aver prodotto tanto, ma raccolto poco nei momenti chiave.