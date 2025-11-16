Regionali, Piantedosi sul condono 2003: “È un atto dovuto ai campani”

Condividi

Visite: 73

44 Visite

Il condono edilizio è diventato un nuovo tema della campagna elettorale in Campania. Oggi, 16 novembre, il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli ha ricevuto la visita del ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Entrambi hanno ribadito l’inserimento della proposta nel programma per le Regionali: “Tutta Italia ha fatto ricorso a quel condono, che fu stabilito più di 20 anni fa – le parole del ministro – Credo che sia un’operazione di buon senso consentire anche ai cittadini campani di fare qualcosa che fu consentito ai cittadini di altre 19 regioni italiane”.

“Condonare – ha proseguito Piantedosi – significa, a determinate condizioni, mettere in regola vecchie procedure, resettare e ripartire. Perché la parte politica che si contrappone al condono e a quello che il governo vuole fare propone sanatorie in materia di irregolarità della posizione di soggiorno degli immigrati? I condoni, le sanatorie, le regolarizzazioni valgono solo se servono a perseguire obiettivi ideologici?”.

Sul tema è intervenuto anche Cirielli: “Per noi è un atto di legalità. Qui l’abuso lo hanno fatto Bassolino e la sinistra, quando non hanno consentito ai campani di accedere al condono. Non lo diciamo noi, lo ha detto la Corte costituzionale, dicendo che quell’atto è stato illegale, illegittimo e un atto di prepotenza. Negli anni di amministrazione del centrosinistra, inoltre, nessuno ha preso in considerazione questa situazione, quindi noi abbiamo riproposto a livello parlamentare il tema”.

Cirielli fa poi notare che “…se si vogliono prevenire gli abusi, è necessaria una nuova pianificazione urbanistica. Sono 20 anni che manca una legge urbanistica in Campania e i piani urbanistici sono completamente superati dall’urbanizzazione e dall’antropizzazione che c’è stata”. Sul voto che ci sarà il 23 e 24 novembre, il ministro Piantedosi invita i campani a recarsi alle urne: “Bisogna andare a votare, perché confidiamo sul voto di opinione, non sui voti dei padroni delle tessere”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti