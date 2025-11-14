La “Corsa di Miguel”: la Socrate Mallardo di Marano brilla al Maradona tra impegno e talento

Condividi

Si è svolta stamani allo stadio Diego Armando Maradona la manifestazione “ la corsa di Miguel” in ricordo del maratoneta argentino scomparso durante la dittatura dei colonnelli ;

evento organizzato da società romana e da AICS eps – Hanno partecipato 27 scuole di Napoli e provincia le quali hanno partecipato con 42 alunni-alunne ognuna; la gara infatti prevedeva la suddivisione dei 42,195 km (distanza di maratona) in mille metri per ogni ragazzo-a in una sorta di staffetta di resistenza –

La scuola media inferiore Socrate Mallardo vi ha partecipato nonostante la gara fosse riservata alle scuole superiori per concessione degli organizzatori visto il suo indirizzo sportivo che da lustro alla città di Marano da anni – Il nutrito gruppo della scuola guidata da Dott.ssa Teresa Formichella è stato condotto dal coordinatore E.F. Nunzia Mazzocchi , dai proff gruppo sportivo Paola Vattucci e Antonio Sarracino –

In evidenza alcuni ragazzi nel merito generale : Nadia De Donato, Giulia Pandalone, Lucrezia Messina, Roberta Tortora, Francesco Napoletano Pasquale De Maria Lorenzo Chiarolanza …..in un gruppo che ha mostrato grande impegno e bravura sportiva.













