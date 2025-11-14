Stoccolma, bus si schianta contro pensilina: diversi morti. Fermato l’autista

Nel pomeriggio un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere Östermalm. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: si contano diversi feriti, alcuni gravi, e secondo la polizia ci sarebbero anche diverse vittime. Le cause dell’incidente non sono ancora note. Il conducente di un bus è stato fermato per essere interrogato
Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Östermalm di Stoccolma, dove bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. “Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell’ambulanza sul posto”, ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo la polizia ci sono anche “diversi morti”. I media svedesi riferiscono di tre vittime. Le cause dell’incidente, che è avvenuto poco dopo le 15, restano ancora da chiarire. Fermato l’autista del bus.
Il conducente di un bus è stato fermato per essere interrogato. La causa dell’incidente potrebbe essere un suo malore, secondo fonti che hanno parlato con il quotidiano svedese Expressen. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 ed alle 17 si è conclusa l’operazione di soccorso: “L’autobus non era in servizio e a bordo c’era solo l’autista”, ha dichiarato Mathias Häglund, comandante dei vigili del fuoco, come riporta Svt, la Tv di servizio pubblico.