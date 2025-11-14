Evento centrodestra al Palapartenope. Pensioni minime in Campania: Cirielli annuncia 100 euro extra

Condividi

Il conto alla rovescia è iniziato: a nove giorni dall’apertura dei seggi per le Regionali 2025 in Campania, Edmondo Cirielli prova a spostare l’attenzione con una promessa destinata a incidere nel dibattito elettorale. Il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, annuncia un intervento immediato per i pensionati: 100 euro al mese in più per tutti coloro che percepiscono la pensione minima in Campania, finanziati attraverso un contributo speciale inserito nel bilancio regionale.

Cirielli ha presentato la proposta durante la manifestazione del centrodestra al Palapartenope di Napoli, alla presenza della premier Giorgia Meloni e dei vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. «Da presidente della Regione – ha detto – sarò il Garante dei Campani e realizzerò nei 5 anni di amministrazione, insieme ai punti del programma, azioni concrete in campo di sanità e lavoro oltre all’intervento sulle pensioni. Se entro due anni e mezzo non raggiungeremo il 50% degli obiettivi, mi dimetterò immediatamente». La verifica di metà mandato sarà effettuata da un comitato composto da cittadini, secondo quanto annunciato dal candidato.

Sul fronte della sanità, Cirielli promette di andare in direzione opposta agli accorpamenti: «Aumenteremo il numero dei presìdi ospedalieri sul territorio e dei medici di base, così da garantire a tutti cure in strutture distanti al massimo 30 minuti da casa; dimezzeremo i tempi delle liste d’attesa e assumeremo personale sanitario proporzionato alla popolazione». E ancora: «Porteremo il tasso di occupazione sopra il 50%».

Tra le varie proposte, però, è la misura da 100 euro mensili ai pensionati con assegni minimi a rappresentare il simbolo più riconoscibile della campagna di Cirielli. Una promessa che il candidato definisce «impegno solenne e vincolante» e che, se realizzata, potrebbe trasformarsi in un fattore decisivo per conquistare il voto di quel segmento di cittadini più sensibile agli incentivi diretti.













