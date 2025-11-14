PISCINOLA. 50ENNE TROVATA MORTA IN CASA. IPOTESI FEMMINICIDIO

Visite: 210

In base a un primo esame esterno, la vittima presenta una ferita al capo giudicata non compatibile con una caduta. Sul pavimento è stata trovata una bottiglia di vetro frantumata: un elemento che, fin dalle prime battute, ha spinto gli inquirenti a considerare l’ipotesi del femminicidio. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a confermare dinamica e causa del decesso. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’ufficio Prevenzione generale, del commissariato di Chiaiano e della squadra Mobile, guidata da Giovanni Leuci, che ha assunto la direzione dell’inchiesta. L’abitazione è stata posta sotto sequestro: per ore la Scientifica ha eseguito rilievi, fotografando ogni dettaglio alla ricerca di tracce, impronte o segni di colluttazione. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma al momento si lavora soprattutto sul contesto familiare e relazionale della donna, che — secondo quanto riferito dai vicini — viveva una vita riservata, senza apparenti problemi. Gli agenti stanno verificando eventuali segni di effrazione e ricostruendo le ultime ore della vittima, anche tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Molti residenti, scossi, hanno atteso in strada mentre proseguivano i rilievi. Nelle prossime ore saranno decisivi i risultati medico-legali e le prime testimonianze raccolte. Quello che appare ormai certo agli investigatori è che la morte della donna non sia stata un evento accidentale, ma l’esito di un atto volontario. Un nuovo femminicidio.