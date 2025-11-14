Rimborsi Regione Campania, in appello tutti assolti i consiglieri

La seconda sezione della Corte di Appello di Napoli ha assolto con formula piena – il fatto non sussiste – i consiglieri regionali della Campania accusati di essersi appropriati dei fondi del gruppo consiliare di appartenenza.

    Tra i consiglieri assolti anche Angela Cortese (difesa dagli avvocati Annalisa Senese e Francesco Benetello) che in primo grado erano stati invece condannati.

Nel febbraio del 2023 vennero condannati, insieme con Angela Cortese, anche Enrico Fabozzi, Pasquale De Lucia, Rosaria Anita Sala e Nicola Marrazzo (Idv) mentre vennero assolti Corrado Gabriele e Carmine Mocerino.
Il processo di secondo grado invece si è pronunciato in favore dell’innocenza di tutti e sette consiglieri che rispondevano di peculato in quanto accusati di avere percepito rimborsi illecitamente.

