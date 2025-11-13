REGIONALI CAMPANIA, GLI ULTIMI SONDAGGI. IL CENTRODESTRA: “I NOSTRI CI DICONO CHE SIAMO IN PARITA'”

Condividi

Tutto pronto per domenica 23 e lunedì 24 novembre, quando Campania, Puglia e Veneto saranno chiamate alle urne. Ottimista Edmondo Cirielli. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, intervenendo a margine di un incontro con la ministra del Turismo Daniela Santanché nel circolo Rari Nantes di Napoli, ha affermato: “Noi abbiamo dei sondaggi e siamo in parità, ma poi lo vedremo. I sondaggi veri devono tenere conto anche di chi non va a votare. La campagna elettorale adesso entra nel vivo. Noi abbiamo fatto liste molto forti, che vanno anche al di là del centrodestra, e questa sarà la vera novità della campagna elettorale”. In ogni caso quello campano è quasi un testa a testa. I dati Ipsos vedono Roberto Fico al 53 per cento dei voti validi, mentre il candidato di centrodestra al 42,5.

È sfida anche in Puglia dove la rilevazione di Only Numbers per Porta a Porta vedono Antonio Decaro in vantaggio. L’esponente del Pd, nonché candidato presidente della Regione Puglia per il centrosinistra, potrebbe raggiunge il 61,9 per cento. La differenza con l’avversario principale, Luigi Lobuono, è di circa 26 punti. Quest’ultimo infatti si fermerebbe al 36,1 per cento.













