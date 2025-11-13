Morta a 12 anni a scuola, un biglietto sul banco: «Mi dispiace»

Condividi

Tragedia questa mattina presso l’istituto scolastico Calcara di Marcianise, nel Casertano. Una studentessa di 12 anni, iscritta alla seconda media, ha perso la vita dopo essere precipitata dal secondo piano dell’edificio scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe chiesto di andare in bagno, poi si sarebbe diretta verso la struttura esterna dell’edificio, e all’altezza del secondo piano si sarebbe lanciata, cadendo da circa dieci metri di altezza sul selciato sottostante. Sul banco della ragazza è stato rinvenuto un bigliettino con la scritta “Mi dispiace”, un elemento che fa propendere per l’ipotesi di un gesto volontario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Marcianise, che stanno conducendo i primi accertamenti e raccogliendo testimonianze di genitori, docenti e studenti. Al momento, non sarebbe stata riscontrata la presenza di altri compagni al momento del fatto. La scuola si è immediatamente attivata per fornire supporto psicologico a studenti e personale.

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia della giovane. «È una tragedia enorme e per ora inspiegabile. Conosco i genitori della studentessa e so che si tratta di una famiglia dove regna armonia» ha dichiarato. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, sotto choc per quanto accaduto.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. La presenza di un biglietto con la scritta “Mi dispiace” sul banco della ragazza è un elemento che rafforza questa pista. La ragazza viveva con i genitori nelle vicinanze della scuola e stava frequentando regolarmente le lezioni.













