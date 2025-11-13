SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, LE FRASI (MAI DETTE) DA FALCONE E BORSELLINO. LA CANTONATA DI GRATTERI E LE SCUSE DI TRAVAGLIO

Condividi

Visite: 28

22 Visite

Chiedere scusa è segno di intelligenza e civiltà. A proposito delle fake news propagatesi a tempo di record sulle finte interviste di Falcone Borsellino circa la loro presunta contrarietà alla separazione delle carriere, prendiamo atto che alle ore 17 di giovedì 13 novembre solo il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il direttore del Fatto online Peter Gomez e Repubblica hanno preso atto della cantonata. Le frasi contro la separazione delle carriere appioppate ai due magistrati non sono mai esistite. Anche se sono entrate nella campagna referendaria. Apprezziamo l’onestà con cui il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha preso atto della “cantonata” a cui si sono accodati opinionisti, conduttori e persino il procuratore di Napoli Gratteri. In attesa che anche Formigli e altri maestrini dalla penna rossa prendano atto dell‘errore vistoso, apprezziamo il direttore del Fatto che inizia il suo editoriale in modo cristallino e senza nascondersi:

“Quando sbagliamo diversamente dai bufalari che raccontano volutamente una ventina di balle al giorno, ci scusiamo con i lettori. E lo facciamo oggi per aver preso per buone due citazioni sbagliate di Falcone e Borsellino, riprese da pubblicazioni scritte e online. La frase di Falcone pro carriere separate purché il pm non passi sotto l’esecutivo rispecchia il suo pensiero ripetuto varie volte, ma non è tratta da un’intervista del ’92 a Repubblica”. Travaglio – pur mantenendo la convinzione che il giudice Borsellino fosse contrario alla separazione delle carriere – ammette che quella frase “non è tratta da un’intervista del ’90 a Samarcanda”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti