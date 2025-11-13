NAPOLI, ALTRA BRUTTA TEGOLA: LUNGO STOP PER ANGUISSA

Visite: 28

“Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, questo il comunicato del Napoli circa le condizioni di Anguissa, che si è infortunato mentre si trovava in ritiro con il Camerun. Stop lungo per il centrocampista, che rimarrà ai box per tre o quattro mesi. Antonio Conte perde dunque uno dei giocatori chiave della sua squadra e si ritrova adesso con gli uomini contati a in mezzo al campo. Da non dimenticare, infatti, l’infortunio rimediato da Kevin De Bruyne, che terrà lontano dal campo il belga almeno fino al prossimo anno. L’emergenza infortuni del Napoli sembra dunque non finire più. In infermeria ci sono infatti anche Romelu Lukaku, out da inizio stagione, e Alex Meret. In vista del match contro l’Atalanta, il primo dopo la sosta, Conte spera di recuperare Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, anche loro attualmente indisponibili.