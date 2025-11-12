Marano, strage di gatti in via Corree di Sopra: “Basta corse, qui si rischia la vita”

Condividi

Ancora un gatto travolto e ucciso in via Corree di Sopra. Un’altra vittima innocente della follia al volante che ogni giorno trasforma questa stretta arteria residenziale in una pista da corsa. I residenti sono esasperati: denunciano da mesi l’assenza di controlli e chiedono interventi urgenti al Comune e alla Polizia Municipale.

“Non se ne può più – racconta un’abitante della zona – qui corrono come pazzi, ad ogni ora. È una strada stretta, piena di bambini, anziani e animali domestici. Ogni giorno rischiamo tutti la vita”.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi tempi, in questo tratto, si è assistito a una vera e propria strage di animali, vittime di automobilisti incuranti dei limiti di velocità e del buonsenso. Gatti schiacciati sull’asfalto, carcasse raccolte da volontari o lasciate lì, come un simbolo del disinteresse e della mancanza di sicurezza.

La rabbia monta: “Abbiamo chiesto più volte l’installazione di dissuasori di velocità, strisce pedonali rialzate, telecamere, qualsiasi cosa che costringa chi passa a rallentare. Ma finora, solo silenzio”.

Mentre gli uffici comunali restano immobili, la situazione peggiora giorno dopo giorno. E non si tratta solo di rispetto per gli animali: ogni curva può trasformarsi in una tragedia anche per le persone.

Un appello forte arriva dunque dai cittadini di via Corree di Sopra: “Non vogliamo contare altre vittime. È ora che il Comune di Marano e la Polizia Municipale si muovano, prima che il prossimo a morire non sia più un gatto, ma un bambino”.













