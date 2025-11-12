Campania, la sfida Fico–Cirielli: tra politica, simboli e… una barca chiamata Paprika

La corsa alle elezioni regionali in Campania continua a sorprendere. La sfida tra Roberto Fico e Edmondo Cirielli si fa sempre più accesa, con il centrodestra in rimonta e il candidato del campo largo costretto a difendersi dalle critiche sulla sua presunta “debolezza strutturale”. Mite e pacato, ma non sempre rassicurante, Fico incarna un profilo politico che lo stesso Clemente Mastella ha definito con ironia e una punta di stima “il più democristiano dei 5 Stelle”.

Un complimento che pesa, soprattutto se arriva da chi la Democrazia Cristiana l’ha vissuta da protagonista e ha attraversato undici legislature, spaziando dal centrodestra al centrosinistra. Mastella lo dice chiaramente: con uno come Fico “si può fare bene”. E non è il solo a pensarlo. Anche Vincenzo De Luca, con la sua esperienza da “vecchio leone” della politica, sembra vedere in Fico un candidato gestibile, uno con cui poter convivere politicamente.

Il “demogrillino”, come già viene soprannominato, conosce a fondo la macchina dello Stato e al tempo stesso sa usare la retorica del cambiamento. Una combinazione che lo rende un interlocutore interessante, ma anche – per i suoi detrattori – facilmente “telecomandabile”.

A rendere più curiosa la sua figura, c’è poi la storia della sua barca, battezzata “Paprika” — un nome che rispecchia bene il suo carattere: pungente ma non troppo, dolce quanto basta. L’imbarcazione, un gozzetto di circa dieci metri, sarebbe ormeggiata a Procida, dopo essere stata ospitata presso il circolo dell’Aeronautica militare di Nisida. Una scelta che ha suscitato qualche polemica: tra chi parla di “privilegio” per l’attracco in area militare e chi ironizza sull’ex presidente della Camera che, un tempo, amava mostrarsi a bordo di un autobus per dare immagine di sobrietà.

Un gesto, quello dell’autobus, rimasto più simbolico che abituale — ma efficace nel costruire il personaggio. Oggi, invece, a far discutere non è più la corsa alla fermata, ma quella verso Palazzo Santa Lucia. E in questa traversata politica, il “demogrillino” Fico naviga davvero — tra le onde agitate della campagna elettorale e le immancabili correnti di polemica.