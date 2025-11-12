Marano, proseguono operazioni di trasloco degli uffici comunali: si accentra tutto in via Nuvoletta

Condividi

Proseguono le operazioni di trasferimento degli uffici comunali di Marano dalla storica sede di corso Umberto a quella di via Nuvoletta, dove già si trovano Ufficio Tecnico, Patrimonio, Tributi e Anagrafe.

Una decisione maturata dalla precedente giunta e portata avanti dagli attuali commissari prefettizi, con l’obiettivo di razionalizzare spazi e risorse e offrire punti di riferimento più certi ai cittadini.

Per la sede di corso Umberto non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva. In passato si era ipotizzato di ospitarvi l’Ufficio del Giudice di Pace, ma il Ministero della Giustizia bocciò la proposta.

Sul tema è intervenuto il prefetto Cardellicchio, che in un’intervista a TerraNostraNews ha chiarito: “L’Ufficio del Giudice di Pace, se non diventa ministeriale, è destinato a chiudere. I Comuni non possono più gestirlo, per mancanza di personale qualificato, contenziosi sulla proprietà dell’immobile e crediti maturati dal Comune di Marano, oltre ad altre criticità”.













